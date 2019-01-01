Menajeri açıkladı! Martin Skrtel, Fenerbahçe'den ayrılabilir

Martin Skrtel'in menajeri Karol Csonto, Slovak yıldızın takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

Son olarak Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Martin Skrtel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sport'a konuşan Martin Skrtel'in menajeri Karol Csonto, oyuncunun sarı-lacivertli kulüpten sözleşme teklifi aldığını belirtti ancak ayrılık konusunda da yeşil ışık yaktı.

Martin Skrtel'in geleceğiyle ilgili konuşan Csonto, ''Doğru kulübü bulursak Fenerbahçe'den gidecek. Fenerbahçe Martin'e sözleşme teklif etti ancak henüz karar vermedik'' dedi.

Fenerbahçe'deki üçüncü sezonunu geçiren Martin Skrtel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi mücadeleye çıktı. 34 yaşındaki futbolcunun adı West Ham, Crystal Palace, Southampton ve Rangers gibi takımlarla anılıyor.