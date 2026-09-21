Memphis Depay’in milli takım teknik direktörü Xavi tarafından kadroya alınmaması, Eljero Elia’yı şaşırttı. Eski kanat oyuncusuna göre Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü ismi her zaman çağrılmalı.

Elia pazartesi günü Ziggo Sport’taki Rondo programında, “Xavi’nin ona bir şans vermesini beklersiniz. Bence şu anda Dünya Kupası sırasındakinden çok daha fit. Orada da zaten az oynadı. O zaman sadece şansı hak etmeniz gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Eski Hollanda milli futbolcusu, Corinthians formasını giyen hücum oyuncusunun 112 milli maçta attığı 55 gole atıfta bulunarak, “Memphis’in hâlâ Hollanda Milli Takımı için değerli olup olamayacağı mı? Evet, kesinlikle! Bunca genç oyuncunun arasında. Boşuna en golcü isim değil” dedi.

Masa arkadaşı Wim Kieft ise, “Memphis’le ilgili trajedi elbette tüm büyük turnuvalarda sakatlıklarla boğuşmuş olması” diye hayıflandı. “Fit olduğu sürece ona her zaman dönebileceğinizi biliyorsunuz. Memphis’in gözden çıkarılmış olması gibi bir durum yok. Ama önce diğer çocuklarda durum nasıl, ona bir bakalım.”

Youri Mulder, Xavi’nin Memphis’e yönelik ‘sert bir mesaj’ verdiğini söyledi. Analist, sakat Donyell Malen’i kastederek, “Önünüzde çok maç var, çok fazla değişiklik de yapabilirsiniz ve üstüne bir de bir santrfor eksiliyor” dedi.

Xavi, Memphis’e Hollanda Milli Takımı için kadroya alınmadığını söylemenin zor olduğunu ifade etti. Milli takım teknik direktörü pazartesi günü bir basın buluşmasında, “Onu iyi tanıyorum. Onunla iyi bir ilişkim var. Bunu gerçekten harika karşıladı. Çok olgun tepki verdi ve kararımı tamamen anladı” dedi.

“Yine de Memphis’in şu anda kadroda olmaması, Hollanda Milli Takımı için son maçını oynadığı anlamına gelmiyor. Kapı kapanmış değil. Memphis için de, hiç kimse için de.”