Memphis'in Brezilya'daki durumu bir anda çok beklenmedik bir hal aldı

Birçok Brezilya basın kuruluşunun, aralarında UOL Brasil'in de bulunduğu haberlerine göre Memphis Depay, muhtemelen yine de Corinthians ile sözleşme uzatacak. Hollanda Milli Takımı'nın golcüsü fedakârlık yapacak.

Geçen hafta Memphis'in Corinthians ile sözleşme uzatmasının artık kesinleştiği düşünülüyordu, ta ki başkan Osmar Stabile son anda anlaşmayı iptal edene kadar.

Yönetim kuruluna yakın kaynaklara göre kulübün sözleşme uzatımını iptal etme gerekçesi, bunun kadrodaki diğer oyunculara kıyasla eşitsiz muamele anlamına gelecek olmasıydı.





Memphis bu duruma kamuoyu önünde oldukça kırgın bir şekilde tepki gösterdi ve bunun peşini bırakmayacağını söyledi. Bir gün sonra ESPN, Memphis'in Brezilya kulübünden otuz milyon avro talep ettiğini duyurdu.

Şimdi ise iki tarafın yine anlaşmaya vardığı ve bir sözleşme imzalanacağı görülüyor. Bunun başlıca nedeni, Memphis'in ciddi ölçüde fedakârlık yapmaya hazır görünmesi.

UOL ilk olarak Corinthians'ın Memphis'e hâlâ yedi milyon avro borçlu olduğunu yazıyor. Golcü oyuncu, kulübün bu tutar üzerinden ödemesi gereken faizden vazgeçmeye hazır.

Ayrıca Memphis'in, Corinthians'ı reklam kampanyaları ve lisanslı ürünlerin satışıyla ilgili ticari sözleşmeler yoluyla 2,5 milyon avro gelir elde etmeye zorunlu kılan maddeden de vazgeçeceği belirtiliyor.

Memphis en büyük tavizi maaşı konusunda veriyor. Daha önce PSV ve Manchester United başta olmak üzere çeşitli takımlarda forma giyen eski oyuncu, kulüple yıllık 9 milyon avro maaş konusunda anlaşmıştı ancak şimdi ekibi yıllık 7 milyon avroluk bir karşı teklif sundu.

Kulübe yakın kaynaklara göre Stabile'in amacı en başından beri yeni bir anlaşma için pazarlık yapmaktı. UOL, Memphis'in yukarıda belirtilen şartlarla yakında yeni sözleşmeye imza atmasını bekliyor.