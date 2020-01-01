Memphis Depay'dan Barcelona açıklaması

Son dönemlerde adı Barcelona ile anılan Lyon'un Hollandalı yıldızı, iddialara yanıt verdi.

forması giyen Memphis Depay'ın adı uzun zamandır ile anılıyor. Hollandalı oyuncu bu konuyu netleştirecek açıklamalarda bulundu.

Depay, Mundo Deportivo 'ya yaptığı açıklamada "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Daha iyi bir oyuncu olmak ve daha iyi performans göstermek için çabalıyorum." dedi.

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Hollandalı oyuncu ayrıca Barcelona ile ilgili olan transfer iddidalarına da açıklık getirerek "Barcelona dünyanın en iyi takımlarından biri. Pek çok oyuncu orada oynamak ister. Ancak şuan bunu düşünmüyorum." dedi.

Daha fazla takım

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman ise Memphis Depay ile ilgili gelen soruya, "Her şeyden önce, Barcelona'da olmayan oyuncular hakkında konuşmanın zamanı değil. Barcelona'nın Depay ile ilgilendiği doğruydu. Ancak o şuan burada değil. Gelecekte neler olacağını bekleyip göreceğiz." yanıtını verdi.

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Hollandalı oyuncu bu sezon takımına en çok katkı sağlayan oyuncu konumunda. Memphis Depay, çıkmış olduğu 10 maçta 5 gol atıp ve 3 de asist yaptı.