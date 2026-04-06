Memphis Depay, 55 golle Hollanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu. Oranje'nin tecrübeli forvet lideri, 108 milli maçta ayrıca 36 asist kaydetti. Buna rağmen Memphis, Hollanda'nın en çok eleştirilen oyuncularından biri.

Bakın, her zaman olumsuzluklar olur. Ama özel bir şey söz konusu olduğunda, her zaman farklı görüşler ortaya çıkar. Görüşler genellikle bölünür ve bu gayet normaldir. Ama ben çok gurur duyuyorum. Gençlik yıllarında önce 10 numara oynuyordum, sonra kanat oyuncusu oldum. Ve kariyerim boyunca bir tür yarı forvet haline geldim'' diyor Memphis, Ziggo Sport'un Kick 't Met programına verdiği kapsamlı röportajda.

"İstatistikler yalan söylemez, bilirsin. Ve olumsuz olan neyse, onu herkes kendisi doldurmalı. Eğer bu konuda olumsuz bir şey söyleyebileceksen," diyor Memphis, çok sayıda gol atmasına rağmen neden sık sık eleştiriye maruz kaldığını anlamıyor. "Ne diyebilirim ki? Hala Hollanda milli takımında aktif bir oyuncuyum. Yolculuğum henüz bitmedi ve sadece olumlu şeyler görüyorum."

Memphis daha sonra bir oyuncu olarak neden bu kadar ilerlediğini açıklıyor. ''Bunu tek başıma yapmadım. Takım sporlarında asla tek başına yapamazsın. Bir koça ve oyunculara ihtiyacın var. Kafan, zihnin ve ayakların. Ben her zaman ayaklarımın konuşmasına izin verdim, çünkü hakkımda çok fazla konuşuluyor. Eleştirileri de durduramam. Şunu söyleyebilirim: nefret edenlere siktir çekiyorum. On altı yaşında PSV'nin A takımına geldiğimde bile nefret edenler vardı. Muhtemelen iyi bir şey yapmıştım. Benim psikolojik düşünce tarzım budur."

Corinthians'ın forveti, yurtdışında kendisine çok farklı bir gözle bakıldığını belirtiyor. ''Brezilyalılar, neden benim hakkımda bu şekilde konuştuklarını anlamıyor. Sonra da saç bandı gibi önemsiz şeylerden bahsediyorlar. Ama bunların hiçbiri olmasaydı ne olurdu? Benim için asıl hedef, Hollanda milli takımıyla bir kupa kazanmak. Etrafındaki her şeyi bir an için unutun.''

Memphis, tüm eleştirilere rağmen Oranje için her zaman değerli olduğunu düşünüyor. ''Tüm Dünya Kupası eleme maçlarında 23 maçta 23 gol attım. Tabii ki daha zayıf ülkelerle de oynuyorsunuz, ama birinin gol atması gerekiyor, değil mi? Kime karşıydı hatırlamıyorum, Lüksemburg deplasmanında. 2-3'ü kafayla attım, bunların hepsi sayılır. Çünkü Dünya Kupası elemelerinde Polonya'ya karşı 1-1 oynuyorsunuz."

Ronald Koeman, sadece formunun zirvesinde olan Memphis'in Dünya Kupası'na gideceğini açıkladı. Bu açıklama, forveti daha da motive ediyor gibi görünüyor. ''Eğer gerçekten futbolu bırakırsam, insanlar kendi sonuçlarını çıkarabilirler. Ama o zaman henüz gelmedi. Brezilya'ya giderek onlara bir hamle yaptım. O zaman birçok insan şöyle düşündü: bu adam bitti. Ama biz sadece Oranje için işimizi yapıyoruz. Henüz 32 yaşındayım, rahatım ben.''