Memphis Depay, Brezilya kulübünün salı günü resmen duyurduğu üzere Corinthians’ta daha uzun süre kalacak. 32 yaşındaki forvet, sözleşmesini uzatmasının ardından 31 Temmuz 2028’e kadar kulübe bağlandı. Memphis, Corinthians macerasını sürdürmek için ciddi bir maaş indirimi kabul etti.

Corinthians ile Memphis, kulübün pençesindeki mali kriz nedeniyle uzun süre karşı karşıya kaldı. Taraflar, uzun süren görüşmelerin ardından iş birliğini iki yıl uzatma kararı aldı.

“İçimden türlü türlü duygular geçiyor. Her şeyden önce, uzatma sürecinde yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum. Corinthians elbette devasa bir kulüp. Ben gördüm, herkes de gördü, kulübün ne kadar büyük olduğunu. Birlikte ne kadar harika olduğumuzu. İnanılmaz mutluyum. Yeniden işe koyulmak için sabırsızlanıyorum. Uğruna mücadele edeceğimiz çok şey var. Çok mutluyum” diye konuştu Memphis, Corinthians’ın internet sitesine.

“Uzun görüşmelerdi ama hem Corinthians hem de benim için mümkün olan en iyi şekilde sona erdi. Oyuncuyu takımda tutmak için gösterilen tüm çabalar nedeniyle kulübe çok minnettarım. Uzatma konusunda çok mutluyuz ve bu sonraki aşamaya hazırız” diye ekledi minnettar başkan Osmar Stabile.

Memphis böylece iki yıllık sözleşmeye imza attı. ESPN’in Brezilya kolu, bunun toplam değeri 22 milyon avro olan bir sözleşme olduğunu bildirdi. Oyuncu daha önce 12,5 milyon avro alıyordu, ancak bu rakam 9 milyon avroya düşürüldü. Söz konusu tutar dört taksit halinde Memphis’e ödenecek.

Hollanda Milli Takımı oyuncusu, Eylül 2024’te Corinthians’a katıldı ve şu ana kadar 79 maçta 20 gole ulaştı. Bu süreçte Memphis, Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu hâline geldi. Hollanda formasıyla gol sayısı 55’e çıktı.