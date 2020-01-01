Memphis Depay, Barcelona’ya doğru

Katalan ekibi Olympique Lyon forması giyen Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

, ’nin yeni sezonda da takımda olacağını açıklamasının ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.

La Vaguardia’nın haberine göre Katalan devi, Memphis Depay için Olympique ile el sıkıştı.

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Depay ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız ekibinin, bu futbolcuyu gelecek yaz bedelsiz kaybetmek yerine 25 milyon euro’ya satmaya ikna olduğu ifade edildi.

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Barcelona’nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, daha önce milli takımda görev verdiği 26 yaşındaki hücum oyuncusunu yakından tanıyor.

Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 22 maçta 15 gol atan Depay, bu sezon ise çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı.