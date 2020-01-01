Meksika'da Liga MX iptal edildi

Meksika'da Liga MX Clausura bitime 7 hafta kala salgın nedeniyle iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde 'nın Santos Laguna kulübünde 12 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Liga MX Clausura iptal edildi.

Ligde bitime 7 hafta kala alınan karar sonrasında şampiyon takım ilan edilmezken, mevcut puan tablosunda ilk iki sırada yer alan Cruz Azul ile Leon kulüplerinin 2021 CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandıkları açıklandı.

Öte yandan Temmuz veya Ağustos ayında başlaması planlanan Liga MX Apertura'nın ise seyircisiz olarak oynanmasına karar verildi.