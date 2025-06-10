Meksika-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maça dair tüm detaylar goal.com/tr'de...

EURO 2024'te çeyrek final oynayan Türkiye'nin yeni hedefi 2026 Dünya Kupası'na katılmak. Ay-yıldızlı takım, kritik elemeler için hazırlık maçlarına da başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kamp yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk maçına ABD karşısında çıktı ve rakibini Arda Güler ile Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, ABD'deki ikinci hazırlık maçında ise Meksika ile karşı karşıya gelecek. Peki Meksika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Meksika-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, haziran ayındaki ikinci hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri'nde Meksika ile kozlarını paylaşacak. Kenan Memorial Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma çarşamba sabaha karşı saat 04.00'te başlayacak. Hakem Moeth Gaymes'in yöneteceği mücadele TV 8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Meksika-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

Meksika: Rangel, Lara, Montes, Chiquete, Chavez, Alvarado, Rodriguez, Lira, Huerta, Gimenez, Jimeenz.

Türkiye: Berke, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, İsmail, Orkun, Oğuz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.