Meksika taraftarları, Hollanda lehine Fas’ı şok etti

Meksika’nın Monterrey takımının sportif direktörü Hollandalı Dennis T. Kloose, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası’nın 32’li turunda Fas ile oynayacağı maç için gelmesini bekliyor.

Hollanda ile Fas arasındaki maç, önümüzdeki Salı günü şafak vakti Monterrey Stadyumu'nda oynanacak.

Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesinde yer alan açıklamalarında Ti Kloese, "Monterrey deniz seviyesinden yüksekte yer alıyor, ancak oyuncuların bundan rahatsız olacağı kadar yüksek değil" dedi.

"Onları gerçekten etkileyecek olan şey sıcaklık. Buradaki hava yıl boyunca sıcaktır. Şaka olarak hep derim ki, burada 12 ayın 13'ü sıcak geçer" diye ekledi.

“Meksika, futbolu seven bir ülke. Meksika milli takımı oynadığında hayat neredeyse durur. Bu nedenle Hollanda ile Fas arasındaki maç büyük ilgi görecek” diye açıkladı.

Meksikalı taraftarların hangi takımı destekleyeceği sorusuna ise, “Hollanda, bir futbol ülkesi olarak her zaman harika bir imaja sahiptir ve Turuncu Ordu burada çok popülerdir” diye yanıt verdi.

T. Kloose, hava koşullarının Hollanda milli takımı için zor olacağını düşünse de, buna karşılık “De Jongeren”in Fas ile oynayacakları beklenen karşılaşmada Meksikalı taraftarların büyük bir kısmından destek ve sempati göreceğine inanıyor.