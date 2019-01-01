Meksika, penaltılarla yarı finalde: 5-4
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Ronald Martinez
2019 Gold Cup'ta çeyrek final karşılaşmasında Meksika, Kosta Rika ile kozlarını paylaştı.
İlk yarının son anlarında 44. dakikada Raul Jimenez, Meksika'ya 1-0'lık üstünlüğü getirdi ve devre bu şekilde bitti.
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52. dakikada Kosta Rika'da Bryan Ruiz, penaltıdan bulduğu golle durumu 1-1 yaptı.
90 dakikası 1-1 sonuçlanan maçta uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında Kosta Rika'yı 5-4 mağlup eden Meksika, Haiti'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.