Kadınlar Dünya Kupası
CONCACAF Gold Cup

Meksika, penaltılarla yarı finalde: 5-4

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Ronald Martinez
CONCACAF Gold Cup çeyrek finalinde Meksika, normal süresi 1-1 biten maçta Kosta Rika'yı penaltılarla 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

2019 Gold Cup'ta çeyrek final karşılaşmasında Meksika, Kosta Rika ile kozlarını paylaştı.

İlk yarının son anlarında 44. dakikada Raul Jimenez, Meksika'ya 1-0'lık üstünlüğü getirdi ve devre bu şekilde bitti.

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52. dakikada Kosta Rika'da Bryan Ruiz, penaltıdan bulduğu golle durumu 1-1 yaptı. 

90 dakikası 1-1 sonuçlanan maçta uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Kosta Rika'yı 5-4 mağlup eden Meksika, Haiti'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

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