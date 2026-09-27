Meksika mucizesi Barcelona ve Real Madrid'e yeni bir mesaj gönderdi

Meksika Millî Takımı oyuncusu Gilberto Mora, Kolombiya karşısında muhteşem bir gol kaydederek Real Madrid ve Barcelona'ya yeni bir mesaj gönderdi; İspanyol "AS" gazetesine göre, bu golle Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birçoğunun ilgisini çeken yeteneği bir kez daha ön plana çıktı.

Gilberto Mora'nın millî formayla attığı ilk gol, teknik kapasitesini yansıtan bir şekilde geldi. Oyuncu ceza sahası içine daldı, savunmacıları çalımlayarak geçti ve ardından topu yakın köşeye gönderdi. Meksika ile Kolombiya'yı karşı karşıya getiren ve Azteca Stadı'nda 1-1'lik beraberlikle sona eren hazırlık maçında yaşandı bu an.

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Gilberto Mora henüz 17 yaşında olmasına rağmen dikkatleri güçlü bir şekilde üzerine çekmeyi başardı. Önümüzdeki yıllarda futbolun en önemli yıldızlarından biri olacağı öngörülüyor; özellikle 2026 Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Meksika'da büyük ilgi görüyor.

Barcelona'nın eski oyuncusu ve Meksika televizyonunun tanınmış yorumcusu Marc Crosas, onun hakkında şunları söyledi: "Nasıl heyecanlanmayalım? Gilberto Mora, tarihimizin en büyük oyuncusu olmak için gereken her şeye sahip. Evet, tarihimizin."

Mora, kısa süre önce Meksika kulübü Tijuana ile sözleşmesini yenilemiş olsa da, bu adım oyuncunun gelecekte Avrupa'ya transfer olmasının önünü açan bir planın parçası olarak değerlendiriliyor.

Real Madrid ve Barcelona, Meksikalı millî oyuncuyu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Öte yandan, bu iki kulübün oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta ile olan iyi ilişkileri, gelecekteki olası müzakereleri kolaylaştırabilir.

Ayrıca her iki kulüp de Meksika pazarını büyük bir ticari pazar olarak görüyor; bu da "AS"'e göre, Meksika'dan öne çıkan bir yetenekle anlaşma yapmanın cazibesini artırıyor.

Gilberto Mora, Kolombiya karşısında 17 yaş 347 günle Meksika Millî Takımı tarihinin en genç millî golcüsü oldu. Mevcut millî ara döneminde teknik direktör Rafa Marquez, ona 10 numaralı formayı verdi; böylece Mora, Meksika Millî Takımı'nda bu numarayı giyen en genç oyuncu da oldu.



