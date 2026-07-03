Meksika - İngiltere maçı belirsiz: İngilizler için korkunç bir senaryo tehdidi

Pazar gecesi ile Pazartesi gecesi arasında oynanacak Meksika-İngiltere maçı ertelenebilir. Zira İngiliz Meteoroloji Ofisi (Met Office), maçın oynanacağı Azteca Stadyumu üzerinde şiddetli hava koşulları olacağını öngörüyor.

İngiltere, Dünya Kupası'nın bir önceki turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni elemeyi başardı. Takım uzun süre geride kaldı, ancak Harry Kane'in attığı iki gol sayesinde İngilizler rahat bir nefes alabildi.

Meksika ise kendi seyircisi önünde Ekvador'u 2-0 mağlup etti ve ardından adeta bir halk şenliği patlak verdi. Bu, ülkenin 16 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası'nda eleme turu maçını kazanmasıydı.

Şimdi iki ülke, Dünya Kupası sekizinci finalinde karşı karşıya gelecek. Maç, yerel saatle 18:00'de başlayacak. Fırtına, tam da maç sırasında, 17:00 ile 19:00 saatleri arasında bekleniyor.

İngiliz saatiyle 01:00’da başlayacak olan maç, bu nedenle planlanandan çok daha geç başlayabilir ve planlanandan çok daha geç bitebilir. Bu, İngiliz barları için kötü bir haber.

İngiliz hükümeti, o gece barların sabah saat 05:00’e kadar açık kalmasına izin veriyor. Eğer maç gerçekten daha geç başlar, durur ve uzatmaya gidilirse, barlar maç hâlâ devam ederken kapanmak zorunda kalacak.

Azteca Stadyumu 2200 metre yükseklikte bulunuyor. Bu durum, oyuncuların dayanıklılıkları üzerinde büyük bir etkiye sahip. Zira oradaki hava çok daha ince.