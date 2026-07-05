Meksika ile İngiltere arasındaki Dünya Kupası maçı ertelendi

Meksika ile İngiltere arasındaki sekizinci final maçı, Hollanda saatiyle 02.00'de başlamayacak. Gazeteci Ben Jacobs'un bildirdiğine göre, Estadio Azteca çevresindeki şiddetli hava koşulları nedeniyle maçın başlama saati ertelendi ve şimdilik Hollanda saatiyle 03.00'e (yerel saatle 19.00) planlandı.

Başlangıçta, Mexico City üzerinde hava biraz açıyor gibi göründüğü için maçın planlandığı gibi başlaması mümkün gibi görünüyordu. Ancak yetkililer, hava koşulları ve stadyum çevresindeki fırtına riski nedeniyle nihayetinde maçın başlama vuruşunu ertelemek kararı aldı.

Bu erteleme, 2026 Dünya Kupası sırasında uygulanacak katı fırtına protokollerinden kaynaklanıyor. Bu kurallar FIFA tarafından önceden duyurulmuştu ve daha önce kulüpler arası Dünya Kupası ile çeşitli hazırlık maçlarında da uygulanan “fırtına protokolü”ne dayanıyor.

Bu protokole göre, stadyumun 13 kilometrelik yarıçapı içinde yıldırım tespit edildiğinde maç derhal durdurulur veya ertelenir. Bu durumda oyuncular hemen sahayı terk ederken, taraftarlar belirlenen güvenli bölgelere yönlendirilir. Ardından otuz dakikalık zorunlu bir bekleme süresi uygulanır.

Bu otuz dakika içinde yeniden yıldırım tespit edilirse, bekleme süresi sıfırdan başlar. Bu nedenle maçlar önemli ölçüde daha uzun süre ertelenebilir.

Meksika kadrosu: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Romo, Lira; Alvarado, Mora, Quiñones; Jiménez.

İngiltere kadrosu: Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.