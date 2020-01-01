Mehmet Yozgatlı Fenerbahçe'ye geri döndü

Sarı-lacivertli formayı 4 yıl terleten Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı olarak Fenerbahçe'de görev alacak.

Transfer döneminin en hareketli takımı olan , teknik direktör olarak Erol Bulut'u takımın başına getirdiğini açıklamıştı. Bulut'un yardımcıları henüz açıklanmazken Mehmet Yozgatlı sarı-lacivertli ekipte görev alacağını duyurdu.

2003-2007 yılları arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Yozgatlı, geçtiğimiz sezon 'da da Erol Bulut'un ekibinde yer almıştı.

Haberin devamı aşağıda

41 yaşındaki futbol adamı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Daha fazla takım

"4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız."