Mehmet Topal'ın yeni kulübü Başakşehir oldu
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7 yıldır Fenerbahçe'de oynadıktan sonra takımla yolları ayrılan ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Başakşehir ile anlaşma sağladı.
Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli orta saha ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Sarı lacivertli ekipte 7 sezonu deviren Topal, 298 resmi maçta oynadı ve 24 kez ağları havalandırıp 25 asist yaptı. Fenerbahçe ile 2012-13 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı ve 2013-14 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.