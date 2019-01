Mehmet Topal: Taraftarlarımızdan özür dileriz

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, ligde bulundukları sıra nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Mehmet Topal, kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenledi.

Mehmet Topal, kampta teknik direktör Ersun Yanal'ın çok iyi yüklemeler yaptırdığını söyledi. Takım halinde ellerinden geldiğince antrenmanlara olumlu şekilde karşılık vermeye çalıştıklarını ifade eden Mehmet Topal, "İyi bir kamp dönemine başladığımızı düşünüyorum. İnşallah burada yaptığımız antrenmanların faydasını görüp ikinci yarıya hazırlanırız," ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın camiayı birleştiren ve takımı iyi bilen bir teknik direktör olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, çok iyi bir teknik adamla çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kabul edilebilecek bir durumun içerisinde değiliz. Bizim gibi büyük bir camiaya şu durumda olmak hiç mi hiç yakışmıyor. Bunun için özür dilemek fayda değil ama bütün taraftarlarımızdan özür dileriz. Bu durumda olmamıza rağmen sürekli bizi destekliyorlar. Her gittiğimiz deplasmana destek için geliyorlar. Bunların çok iyi bir şekilde bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu durumdaki bir takıma bu kadar destek verilmesi çok kolay rastlanır bir durum değil. Biz de bunun bilincinde ve farkındayız. Camia ve bizim için çok farklı bir ikinci yarı olacak. 'Bizden neler isteniyor?', 'Bu durumdan nasıl kurtuluruz?', bunları sürekli yaptığımız toplantılarda çözmeye çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarı kazasız belasız bir şekilde bütün her şeyimizi, canımızı, varımızı yoğumuzu sahaya koyup bu durumun içinden bir an önce çıkmak istiyoruz."

"Çok zorlu ve önemli bir ikinci yarı bizi bekliyor"

Mehmet Topal, sezon başında takımda çok fazla yenilik yaşandığını, bu açıdan zaman zaman acı çekilen dönemlerin olabildiğini bildirdi.

"Yaptığımız hatalardan ders çıkarmış durumdayız. Bunları da yaşamamız gerekiyormuş." ifadelerini kullanan sarı-lacivertli futbolcu, yaptıkları yanlış, doğru ve hataları bildiklerini söyledi.

Mehmet Topal, artık geçmişte yaşamamaları gerektiğini belirterek, "Çok zorlu ve önemli bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bu hatalara düşmeyip bir an önce takımı üst sıralara getirmek için var gücümüzle sahaya çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın," diye konuştu.

"Kenetlenmiş durumdayız"

Tecrübeli oyuncu, yönetim kurulu tarafından affedilerek Antalya'daki kampa katılan Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe'nun takım için çok değerli olduklarını vurguladı.

Bazı hata ve yanlışlardan dolayı takımın bu duruma düştüğüne değinen Mehmet Topal, "Aatıf, Dirar ve Volkan Demirel, çok kariyerli ve büyük oyuncular. Takıma dönmeleri çok olumlu oldu. Takıma çok güzel bir enerji geldi. Şu anda kenetlenmiş durumdayız. Onlar da en kısa zamanda performanslarını en üst seviyeye çekip takıma faydalı olacaklardır. Onların dönmesi bizim için ayrı bir mutluluk oldu," değerlendirmesinde bulundu.

Jailson'un geri dönmesi ve Isla'nın da orta sahada oynayabilmesi ile orta olandaki rekabetin arttığı yönündeki soru üzerine Mehmet Topal, bunun takım açısından olumlu olduğunu dile getirdi.

Rekabetin her zaman başarıyı getirdiğini belirten Mehmet Topal, "Herkes oynamak ister. Oynamayan oyuncu her zaman için mutlu değildir ama ikinci yarı böyle bir lüksümüz yok. Kim oynamış kim oynamamış çok önemli şeyler değil. Herkes de bunun bilincinde, farkında ama herkes de oynamak için elinden geldiğince sonuna kadar çalışacak ve mücadelesini gösterecektir. Kimin oynadığı önemli değil, önemli olan ikinci yarı yaşayacağımız başarı ve kazanacağımız maçlardır," ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın en önemli özelliğinin oyuncularına verdiği öz güven olduğunu anlatan Mehmet Topal, deneyimli teknik adamın antrenmanda çalışmayan, mücadele etmeyen oyuncuyu hiçbir zaman istemediğini anlattı.

Her oyuncunun Ersun Yanal'ın gözünde eşit olduğunu belirten sarı-lacivertli futbolcu, "Bu tarz çalışıldıktan sonra ister istemez başarı gelecektir," şeklinde görüşünü dile getirdi.

Sadık Çiftpınar'ın transferi ve VAR uygulaması

Mehmet Topal, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'ın ligde en çok beğendiği defans oyuncularından biri olduğunu belirterek, "Eğer imzalar atılırsa çok sevinirim. Böyle büyük bir camiada oynayacağı için onun adına da çok sevinirim. Gelirse inşallah hayırlı olur, bize büyük katkılar sağlar. Başarılı olmasını isterim," diye konuştu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının bazı dezavantajları olduğunu anlatan Mehmet Topal, gol attıktan sonra sevinip sevinmeyeceklerini iki defa düşündüklerini belirtti

"VAR sistemi çok olumlu. Geçmişte, en ufak hatadan dolayı kaçırılan şampiyonluklar ve küme düşmeler var," ifadelerini kullanan Mehmet Topal, VAR sayesinde bunun önüne geçildiğini sözlerine ekledi.