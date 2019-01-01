Mehmet Topal, Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek
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AA
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
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Trabzonspor maçında sakatlanan Mehmet Topal, takımdan ayrı koşulara başladı. Mehmet Topal'ın yarın takımla çalışacağı ve teknik heyetin görev vermesi durumunda Kasımpaşa maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.