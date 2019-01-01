Mehmet Topal Fenerbahçe'den neden ayrıldı?

Mehmet Topal ile Fenerbahçe'nin yollarının ayrılmasının arkasındaki sebep belli oldu.

ile Mehmet Topal 7 yıllık birliikteliğine son verdi. Tecrübeli oyuncu, geçen sezondan kalan 800 bin euro alacağının yanısıra bu sezonki maaşını da almayarak sarı lacivertlilere veda etti.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre Mehmet Topal'ın ayrılık sürecinde geçtiğimiz sezonun son maçında ıslıklanmasının ayrılıkta büyük rol oynadı.

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Topal'ın önceki akşam Başkan Ali Koç ile bir telefon görüşmesi yaparak izin istediği bildirildi. Deneyimli orta sahanın, "Geçtiğimiz sezon ne sizin ne de bizim için kolay geçmedi. Yıpratıcı süreçler geçirdik. Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemiyorum. Ayrılık her iki taraf için de iyi olacak" dediği öğrenildi.

Topal, 7 yıl hizmet ettiği Fenerbahçe camiası ile kötü ayrılmak istemediğini, bu sezon takımda kendine gelecek göremediği için bu karara vardığının altını çizerken Başkan Koç, oyuncunun bu açıklamaları sonrasında ayrılığa ılımlı yaklaştı ve gitmesine izin verdi.