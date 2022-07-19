Mehmet Topal, 36 yaşında futbola veda etti

Aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu kramponlarını astı.

Mehmet Topal rekorlar dolu kariyerini geride bırakarak 36 yaşında aktif futbolculuk hayatını sonlandırdı.

Son olarak Beşiktaş forması giyen oyuncu, emekli olurken ardında 17 yıllık profesyonel kariyer ve kırılması güç rekorlar bıraktı.

Altyapı yolculuğuyla birlikte 20 yıldır futbolun içinde olan Mehmet Topal artık başka serüvenlerin peşinde.

Mehmet Topal ne söyledi?

Mehmet Topal futbola şu sözlerle veda etti: "20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarının gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım."

"Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim."

"Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim. En azından böyle umut ediyorum."

"Ben Mehmet Topal, yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan aileme, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim."

"Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın."

Mehmet Topal hangi rekorları kırdı?

Mehmet Topal kariyerinde toplamda 563 karşılaşmada görev aldı ve 38 gol, 33 asist kaydetti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.

Yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan tek isim oldu.

Avrupa kupalarında 104 maça çıkan Mehmet Topal, bu alanda da rekoru elinde bulunduruyor. Onu 101 maç ile Bülent Korkmaz, 99 maç ile Emre Belözoğlu takip ediyor.

Ayrıca Mehmet Topal, Türkiye formasıyla 13 kez Ümit Milli, 81 kez de A Milli olmak üzere toplam 94 kez mücadele etti.

Daha fazlası