Mehmet Sepil: Sağlık en ön planda olacak

Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in geri dönüş kararı üzerine açıklamalarda bulundu.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'ide 2019-20 sezonunun. 12 Haziran'da 27. haftadan itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.

Bu kararın ardından Kulüpler Birliği ve Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

Sürecin oldukça zorlu geçtiğini söyleyen Sepil, "Artık ülkeler normalleşme yolunda adımlarını atmaya başladı. Avrupa ülkelerinde futbolla ilgili tarihler belli oldu. Hatta oynamaya başladı. Çok büyük bir seyirci kitlesi onları izliyor. Dolayısıyla bu beklenen bir şeydi. Futbolun en önemli unsuru olan taraftarımız, stadyumlarda olmayacak. Biraz tadı-tuzu eksik olacak ama bir yerden başlamamız gerekiyordu. Yine sağlık en ön planda olacak. Çok dikkatli olmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

Daha fazla takım

Hem kulüpler adına hem de Göztepe adına bu noktaya gelindiği için mutlu olduğunu belirten Sepil, küme düşmeme talebinin onaylanmamasıyla ilgili şunları söyledi:

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"7 kulübün şöyle bir endişesi vardı, bu saatten sonra oynanacak olan ligde bir takım kulüpler için dezavantajlar oluşabileceğini, dolayısıyla bu sezon düşmenin kaldırılmasını talep ettiler. TFF onaylamadı."

Genç oyuncu yetiştirmek ve onları oynatmak konusunda sorun yaşandığını dile getiren Sepil şöyle devam etti:

"Biz kulüp olarak diğer liglere birçok genç oyuncuyu kiralık veriyoruz. Orada da kulüpler kiralık oyuncuyu çok tercih etmiyor. Bu gençleri yetiştiremiyoruz. Bu konuda TFF'ye müracaat ettik. Bunun dünyada çok örnekleri var. Oyuncularınızı yetiştirebileceğiniz ikinci bir alan açılmış oluyor. Bu Türk futbolu için çok faydalı olacak."