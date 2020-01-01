Mehmet Sepil: Kulüpler 14 yabancıda kalmak istiyor

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, TFF ile yapılan toplantıda yabancı kuralıyla ilgili konuşulan planlamaları anlattı.

Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında 1 Temmuz Çarşamba günü Riva'da 6 saat süren bir toplantı yapıldı.

Bu önemli toplantının ana maddelerden biri uygulanacak yeni yabancı kuralı konusuydu.

Haberin devamı aşağıda

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, toplantıda yabancı kuralı hakkında konuşulanları beIN Sports'a yaptığı özel açıklamalarda anlattı.

Daha fazla takım

Sepil'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bu konuda herkes kendince haklı"

Kulüpler, bunun geldiğini biliyordu ama bizden henüz toplu bir görüş gelmemişti. Dün federasyon, 'Şu şekilde bir planlamanın, özellikle milli takımlar için uygun olacağını düşündük.' diye bir görüş verdi. Geçmişte resmi olmayan, konuşma bazında birtakım görüşmeler yapıldı. İşin esası bu konu, herkes açısından farklı değerlendiriliyor. Bu konu öyle bir konu ki, herkes kendince haklı.

"Kulüpler 14 yabancıda kalmak istiyor"

Kulüpler Birliği'ne federasyonun bir öneri paketi var. ‘Kaç oyuncuyla imzalayabilir'den başlayalım. Mevcut durumda 14 yabancıyla sözleşme imzalanıyor, onların aklından 12 sayısının geçtiği üzerine bir düşünce olduğu söylendi. Kulüpler, özellikle İstanbul kulüpleri, bunun oldukça zor olacağını, ellerindeki kontratlar artı planladıkları kontratlara bakınca, bunun 14'te kalması gerektiğini söyledi. 14 sayısında kalmanın herhalde doğru olacağını çünkü Avrupa'ya giden kulüplerin daha fazla yabancıyla oynama gibi arzularının olduğu gibi şeyler tartışıldı. Neticede dün federasyon '12 tane kontrat adedi olabilir.' dedi. Bunun 14 kalması gerektiği üzerine bir genel görüş geldi. Bütün kulüpleri bağlamadan söylüyorum. Onun dışında önümüzdeki 3 sene içinde sahada olabilecek yabancı sayısıyla ilgili öneri getirildi. Federasyonun önerisi şuydu, 2020-21 sezonu için sahada 8 yabancı olmasını, önümüzdeki 3 yıl içinde bunun 7 ve 6'ya indirilmesi önerisiyle geldi.

"Önümüzdeki sezondan itibaren ilk 11'de altyapıdan en az 1 oyuncu oynatılacak"

Altyapıdan oyuncu oynatma konusunun federasyon tarafından çok önemsendiği bize geldi. Önümüzdeki sezondan itibaren, ilk 11'de altyapıdan minimum 1 oyuncu. Bir sonraki sezon da bunun 2'ye çıkması gibi bir görüşleri olduğunu söylediler. Nihat Özdemir, bu konunun kulüpler tarafından görüşülüp, bir geri dönüş yapılmasını istedi. Kulüplere bunun izahatini yaptıktan sonra, onlardan bir geri dönüş bekliyoruz. Daha sonra kulüplerin düşüncesini federasyona bildireceğiz. B Ligi için federasyonu ikna edebilirsek, kulüplerin önemli bir bölümü, buraya katılacaklarını bize bildirdiler.