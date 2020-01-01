Mehmet Sepil: İlk defa böyle bir deprem yaşadım

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Seferihisar açıklarında gerçekleşen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor’a konuşan Mehmet Sepil, “İzmir neticede bir deprem bölgesi. Ben burada daha önce birçok kez deprem yaşadım. Ama böylesini ilk kez gördüm. Çok uzun sürdü. İnanılır gibi değildi. Çevremizde gördük. Havuzların suları taştı, yarısı boşaldı. Denizden ciddi şekilde su geldi. Kötü yani. Endişeliyiz. Urla’da, bize yakın bölgede önemli bir hasar yok. ailesinde bir sorun yok ama şehir iyi değil. Göreceğiz. Kurtarma çalışmaları başladı. Umarım her şey yolunda gider” diye konuştu.

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Geçmiş olsun. pic.twitter.com/0vEqipWq7G — mackolik (@mackolik) October 30, 2020

Göztepe - maçının ertelenmesi ile ilgili de konuşan Mehmet Sepil, “Şu ortamda bizim önceliğimiz maç değil. Halkın sağlığı her şeyden önemli. Federasyon, geçmiş olsun demek için bizi aradı. Hızlıca bir karar aldık. İzmir’deki diğer kulüpler ile de temasa geçtiler. Dört maç ertelendi.” ifadelerini kullandı.