Mehmet Özdilek: Üzerimizde iç saha baskısı vardı

Sivasspor'a 2-0 yenilen Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, eksik olduklarını ve iç sahada baskı yaşadıklarını belirtti.

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Demir Grup 'a 2-0 yenilen Yukatel 'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Oyuncuların üzerinde iç sahada kazanamamanın getirdiği bir baskı vardı" dedi.

Özdilek, Denizli Atatürk Stadı'ndaki basın toplantısında yaptığı açıklamada, beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade etti.

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Uzun zamandır birlikte oynama alışkanlığı olan bir takıma karşı mücadele ettiklerini dile getiren Özdilek, şunları kaydetti:

"Sivasspor, uzun zamandır birlikte oynama alışkanlığı olan bir takım. Biz de yeni kurulan ve gelişmeye çalışan bir takımız. Tabii iç saha maçları çok önemli. Kaybetmemek çok önemli. Sezon başı itibarıyla bakıldığında, içeride kazanan bir çizgimiz yok. Bunu bugün değiştirme adına çalışmalar yaptık ama başarılı olamadık. Oyunun gidişi çok doğru ilerlerken, kornere çıkan bir topla, bir anlık pozisyon dalgınlığı oldu. Burada çok basit bireysel hata yaptık ve gol yedik. Daha sonra oyuna müdahil olmamıza rağmen oyuncuların üzerinde iç sahada kazanamamanın getirdiği bir baskı vardı. Seyircinin takımı çok desteklememesinin de oyuncuları geri ittiğini düşünüyorum. 10'uncu haftaya 12. sırada giren bir takımın oyuncularının taraftarlara ihtiyacı var. Taraftarın da oyuncuları desteklemesi gerekiyor."

"Çok önemli üç oyuncumuz yok"

Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Özdilek, "24 hafta var. Onun için bu takım taraftarsız çok fazla mesafe katedemez. Taraftarın da takımı desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Bugün iç sahada maalesef bunu oyunun büyük bir bölümünde göremedik. Bu da oyuncularda baskı oluşturdu. Doğru şeyleri yapamadılar. Çok önemli üç oyuncumuz yok. Oyuncularımın eksik olması bizi etkiliyor. Çok geniş kadroya sahip değiliz. Estupinan, Rodallega ve Sapunaru'nun dönüşüyle daha iyi olacağız. En önemlisi seyircinin takımı desteklemesi ve sahip çıkmasıdır. Bence bu yolda bu, belirleyici olacak" diye konuştu.