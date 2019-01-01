Mehmet Özdilek: Mustafa Yumlu'yu aradık

Alanyaspor'a 5-1 yenilen Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, cezalı Mustafa Yumlu'yu eksikliğini hissettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Aytemiz 'a 5-1 yenilen Yukatel 'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, MKE Ankaragücü deplasmanında bu kayıplarını telafi etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk golü yedikleri 35. dakikaya kadar oyunun dengeli gittiğini belirtti.

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İlk bölümde atacakları olası bir golün oyunun dengesini değiştirebileceğini vurgulayan Özdilek, "Bir anlık hata, 1-0 geriye düşmemize neden oldu. Daha sonra 2 dakika içinde 2 gol yedik. Bu enteresandı. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonlar vardı. Riskler aldık ve neticesinde beklemediğimiz bir skorla karşılaştık. Futbolda bunlar var. Beklentimin altında bir maç oldu. Ligin son haftası Ankara'da (MKE Ankaragücü maçında) inşallah bu kaybı telafi edip, devre arasına öyle gireceğiz." diye konuştu.

Takım olarak bugün fazla becerikli olmadıklarını dile getiren Özdilek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mustafa Yumlu'yu aradık. Belki o olsa, ilk golü yemezdik. O bizim kilit oyuncumuz. Ancak maçtan sonra bahanelere sığınmayı da doğru bulmuyorum. Mevcut kadroyla doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi devre arasında gidermek zorundayız. Bu zor bir lig. Skor 3-0'ken bile oyuna ortak olabileceğimiz pozisyonlar bulduk. Beni en çok rahatsız eden, rakip stoperin 2 gol atması. Bu haftaya kadar çok güçlü geldik. Bir anlık dalgınlık, zaman zaman pahalıya mal olabiliyor. Bugün de bunu yaşadık."