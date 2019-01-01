Mehmet Ekici, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, 'deki MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici'nin kural dışı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi. Müsabakada kırmızı kart gören MKE Ankaragücü oyuncusu Hector Canteros'un da aynı nedenle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

En az 2 maç ceza alacak olan Mehmet Ekici, derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden , Beşiktaş, Demir Grup , İstikbal Mobilya , Aytemiz ve MKE Ankaragücü'nün de çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği duyuruldu.