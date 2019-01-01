Mehmet Demirkol: Robot takım gibiydik

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fransa galibiyetinin ardından Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.

A Milli Takım, son Dünya Şampiyonu 'yı Konya'da 2-0 mağlup ederken, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda üçte üç yaparak puanını 9'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol ise Fanatik' teki köşe yazısında, "Bu Milli Takım, evrensel anlamda bu topraklardaki en iyi organizasyon. En azından dün akşam itibarıyla bunu söylemek hiç de abartılı değil. Hatta belki de az bile" ifadelerini kullandı.

"Yetenek ve tecrübe açısından öyle olağanüstü bir birikimimiz olmasa da olağanüstü bir organizasyonla sahadaydık. Hem de rakip bu konularda fersah fersah öndeyken... Yakın oynadık. İşin sırrı buydu. Pogba’dan başlamak üzere top almalarına izin verdik ama düşünmelerine izin vermedik" diyen Demirkol, "Burak’tan başlayarak, Dorukhan ve Mahmut’tan devam ederek ve özellikle Hasan Ali’nin Mbappe’yi sindirmesiyle bir robot takım gibiydik. Bunu ’de bir takıma, herhangi bir ekibe yaptırabilmek kolay iş değil" yorumunu yaptı.