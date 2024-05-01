Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına aday olup olmayacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulda başkanlığa aday olup olmayacağını açıkladı.

18 Temmuz'da seçim yapılacak

Mehmet Büyükekşi aday olmayacak

Peki kulüpler seçim tarihini erkene aldırabilir mi?

NE OLDU? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını söyledi. Ayrıca seçim tarihinin Haziran ayına çekilemeyeceğini belirtti.

NE SÖYLENDİ? Hürriyet'e konuşan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa aday olmayacağını şu sözlerle açıkladı: "Gelin seçim yapalım’ dedik. Biz aday değiliz, aday değil de değiliz! Mayıs sonu gelsin aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz. Ben istenmediğim yerde durmam. Niye durayım ki! Benim ihtiyacım da yok. Ama önce kulüplerin beni istemesi lazım. Bunu şu anda birçok başkan söylüyor. ‘İmza verdim ama oyumun fotoğrafını çekeceğim, sana oy vereceğim’ diyen başkanlar var."

SEÇİM ERKENE ALINACAK MI? Mehmet Büyükekşi kulüplerin seçim tarihini erkene aldırmak istemesi hakkında şunları söyledi: "130 imza lazım ama 80’e ancak geldiler. Süper Lig’de 12 kulüp kesinlikle imza vermeyecek. Azınlıkta olan 3-5 kulüp sadece kendi çıkarlarını düşünerek erken seçim istiyor, ondan sonra da bunun adına Türk futbolu diyorlar. Zaten bu saatten sonra toplasalar da kanun gereği seçimi ancak 10-12 Temmuz tarihine ancak aldırabilirler"