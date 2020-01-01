Mehmet Aurelio: Eski mutluluklara yeniden kavuşacağız

Fenerbahçe'nin teknik ekibinde görev almaya başlayan Mehmet Aurelio, sarı lacivertli ekibe döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

2003-2008 yılları arasında 'de forma giyen Mehmet Aurelio, geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli ekibin teknik kadrosuna dahil oldu.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Aurelio, Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Mehmet Aurelio'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

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"En mutlu olduğum kulüp Fenerbahçe"

Gerçekten benim için çok önemi bir gelişmeydi. 2003 senesinde Fenerbahçe’ye geldim ve burada 5 sezon geçirdim. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum benim için en önemli kulüp. Hala kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Benim için büyük mutluluk. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz.

"Herkes özverili şekilde çalışıyor"

Gerçekten evden video konferans üzerinden antrenman yaptıkları dönemde zaten takım çok iyi bir şekilde çalışmış. Şimdi sahada daha çok toplu ve fizik üzerine idmanlar yapılıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Herkes özverili şekilde çalışıyor. Takımın amacı her geçen gün fizik-kondisyon anlamında daha iyiye gidip ligin tekrar başladığı zaman hazır olabilmek.

"Tekrar güzel şeyler yaşayacağız"

Volkan Ballı, Kaptan Emre, Volkan Demirel… Hepsi benim eski arkadaşlarım. Ben çok mutluyum çünkü onlarla Fenerbahçe’de tekrar çalışıyorum. Onları çok seviyorum. İnşallah tekrar güzel şeyler yaşayacağız. Jailson ve Gustavo müthiş karakterler. Daha yakın muhabbet ediyoruz. Çok iyi oyuncular. Fenerbahçe’ye nasıl daha iyi katkı sağlayabilirler bunu konuşuyoruz sürekli. Daha da iyi katkılar sağlayacaklar. Onlar burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar boyunca Fenerbahçe’ye çok fazla yardım ederler.