Mehmet Altıparmak: Thiam, yüzde 99 Fenerbahçe'de

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Mame Thiam'ın büyük biri htimalle önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı.

'nin gündeminde bulunan Mame Thiam transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

'u Süper Lig'e çıkardıktan sonra ile anlaşarak göreve gelen teknik direktör Mehmet Altıparmak, Thiam'ın Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı.

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TRT Spor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, Harun Tekin ve Deniz Türüç'ün gündemlerinde olmadığını belirterek şunları söyledi:

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"Mame Thiam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda böyle bir şey kararlaştırıldı. Mame 'Fenerbahçe'ye gitti' diyebiliriz."