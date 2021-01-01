Megan Rapinoe: Donald Trump halkı kışkırttı

ABD Kadın Milli Takımı'nın (USWNT) yıldızı Megan Rapinoe, Başkan Donald Trump'ı Amerikan halkını kışkırtmakla suçladı.

Kadın Milli Takımı'nın (USWNT) yıldızı Megan Rapinoe, geçtiğimiz hafta ABD Kongre Binası'nda yapılan gösteri hakkında konuştu.

Ayaklanmaya dönüşen gösteriye ilişkin Megan Rapinoe, ABD Başkanı Donald Trump'ı halkı kışkırtmakla suçladı.

Amerikan futbolcu, "Siyasi liderimiz halkı kışkırtarak, kendi hükümetine, kendi halkına, kendi partisine karşı ölümcül bir ayaklanmaya sebep oldu." dedi.

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Rapinoe, ayaklanmaya ABD tarihi bağlamında bakıldığında anormal olmadığını, daha ziyade Amerika'nın şiddet geleneğine uygun olduğunu söyledi:

"Bu dört yıl içinde nereye geldiğimizi görmek yıkıcı oldu, ülkemizin gerçekte nasıl bir ülke olduğunu hiç hesaba katmamıştık. Umarım herkes için ülkemizin hangi duruma geldiğini anlamarı konusunda bardağı taşıran son damla olmuştur. Burası Amerika, ayaklanmalar normal, hiç şüpheniz olmasın."

Megan Rapinoe, 2019 Dünya Kupası sırasında da Amerikan Başkanı Donald Trump'a ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.