Suudi Arabistan Federasyonu teknik direktörü Alman Jens Wiesing, son dönemde düşen sonuçlar nedeniyle takıma yönelen eleştirilerin artmasının ardından yeniden tartışmaların odağına girdi. Ettifak'ın olumlu başlangıcının sürmesini uman taraftarlar arasında öfke hâkimken, Hilal ve Şebab el-Ehli karşısında alınan iki yenilgi teknik ekip üzerindeki baskıyı artırdı ve geleceğine dair soru işaretlerini gündeme getirdi.

Bu atmosferde spor medyacısı Abdullah Falata, Alman teknik adamı savunmak için öne çıktı; onu değiştirme kararında acele edilmemesi konusunda uyarıda bulundu ve Ettifak'ın yeni yönetiminden, Wiesing'in görevini kendisine sunulan imkânlar çerçevesinde değerlendirmesini, farklı teknik seçeneklere ve oyunculara sahip kulüplerle, yani Hilal, Ehli, Nasr ve Kadisiye ile kıyaslamamasını istedi.

Falata, "Thmanyah" kanal ağındaki programında yaptığı açıklamada, bu aşamada Wiesing'in görevden alınmasını düşünmenin gözden geçirilmesi gereken bir karar olacağını söyledi ve Ettifak'ın imkânları ile doğrudan rakiplerinin sahip olduğu olanaklar arasındaki farkların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Spor medyacısı şöyle devam etti: "Eğer Ettifak'ın yeni yönetimi teknik direktör Jens Wiesing'i değiştirmeyi düşünüyorsa, geçmiş olsun! Onun Hilal, Ehli, Nasr ve Kadisiye teknik direktörlerinin elindeki araçlara sahip olmadığını anlamamız gerekiyor; çalışmasını değerlendirirken ona hakkını vermek şart."

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Falata'nın açıklamaları, Ettifak yönetimine doğrudan bir mesaj taşıyor: Teknik direktör hakkındaki yargı yalnızca sonuçlara dayanmamalı, aynı zamanda eldeki oyuncuların kalitesi ve kulüpler arasındaki mevcut farklar göz önünde bulundurularak rekabetçi bir sistem kurma kabiliyeti de dikkate alınmalı.

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Bu açıklamalar, Ettifak'ın Suudi Roshn Ligi'nin 8. haftasındaki klasikoda Hilal'e 3-2 yenilmesinin ardından geldi. Söz konusu karşılaşma, takımın iki gol kaydedip maçın bazı bölümlerinde oyuna dönmeyi başarmasına rağmen bazı savunma problemlerini ortaya çıkardı.

Olumsuz sonuçlar ligle sınırlı kalmadı; Ettifak, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Şebab el-Ehli Dubai'ye de 2-1 yenildi. Böylece, hem yerel hem kıtasal düzeyde güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen takımda Wiesing üzerindeki baskı daha da arttı.