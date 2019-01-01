Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem takımdan ayrıldı

Turuncu lacivertli kulüp, savunma oyuncusu Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Medipol , tecrübeli futbolcusu Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem'e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlıktan dolayı geçen sezon resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı.

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Yeni takımı belli oldu

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Alparslan Erdem'i kadrosuna dahil etti.

Fatih Karagümrük'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. altyapısında yetişen, ve Başakşehir formalarını giyen 30 yaşındaki sol bek artık Karagümrük için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.