Medipol Başakşehir, Roman Neustadter ile anlaştı iddiası
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AA
Fenerbahçe'de Roman Neustadter dönemi sona eriyor.
Teknik heyetin, kalan 7 maçta mecbur kalınmadıkça Rus oyuncuyu kadroya almayacağı öne sürüldü.
Bu kararda tecrübeli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması ve bu nedenle antrenmanlardaki motivasyon kaybı önemli etken oldu.
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Sabah'ın haberine göre; Rus stoperin gelecek sezon çok fazla uzağa gitmeyeceği konuşuluyor.
Neustadter'in devre arasında da görüştüğü Başakşehir ile sözleşme imzaladığı ve gelecek sezon turuncu-lacivertlilerin formasını giyeceği iddia ediliyor.
Öte yandan Martin Skrtel'ın da sezon sonunda İtalyan temsilcisi Parma'nın yolunu tutması bekleniyor.