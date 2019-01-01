Medipol Başakşehir, Roman Neustadter ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği Roman Neustadter’in Medipol Başakşehir ile anlaştığı öne sürüldü.

'de Roman Neustadter dönemi sona eriyor.

Teknik heyetin, kalan 7 maçta mecbur kalınmadıkça Rus oyuncuyu kadroya almayacağı öne sürüldü.

Bu kararda tecrübeli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması ve bu nedenle antrenmanlardaki motivasyon kaybı önemli etken oldu.

Sabah'ın haberine göre; Rus stoperin gelecek sezon çok fazla uzağa gitmeyeceği konuşuluyor.

Neustadter'in devre arasında da görüştüğü ile sözleşme imzaladığı ve gelecek sezon turuncu-lacivertlilerin formasını giyeceği iddia ediliyor.

Öte yandan Martin Skrtel'ın da sezon sonunda İtalyan temsilcisi 'nın yolunu tutması bekleniyor.