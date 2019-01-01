Medipol Başakşehir, Abdurrahim Albayrak'ı mahkemeye verdi

Medipol Başakşehir, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın derbinin ardından yaptığı açıklamalar üzerine suç duyurusunda bulundu.

2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-1 sona eren - Galatasaray derbisinin ardından sert açıklamalar yapmıştı.

Hakem kararlarını eleştiren Albayrak, Medipol 'i ima ederek "Bir takım şampiyon edilecekse, çıksınlar açıklasınlar ilan etsinler, kimse de boşuna uğraşmasın" demişti.

Medipol Başakşehir'den yapılan duyuruda Abdurrahim Albayrak'tan 'Galatasaraylı bir yönetici' olarak bahsedilirken, Albayrak'ın açıklamaları üzerine hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

" ’in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra Galatasaraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, Futbol Federasyonu ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır.