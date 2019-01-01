Medipol Başakşehir, Abdurrahim Albayrak'ı mahkemeye verdi
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-1 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından sert açıklamalar yapmıştı.
Hakem kararlarını eleştiren Albayrak, Medipol Başakşehir'i ima ederek "Bir takım şampiyon edilecekse, çıksınlar açıklasınlar ilan etsinler, kimse de boşuna uğraşmasın" demişti.
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Medipol Başakşehir'den yapılan duyuruda Abdurrahim Albayrak'tan 'Galatasaraylı bir yönetici' olarak bahsedilirken, Albayrak'ın açıklamaları üzerine hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra Galatasaraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır.