McTominay'den tarihe geçen sarı kart

Manchester United'ın Newcastle United'ı konuk ettiği karşılaşmada ev sahibi ekip oyuncusu Scott McTominay maçın 24. saniyesinde sarı kart gördü.

İngiltere Premier Lig'de "Boxing Day"e sahne olan 19. haftada ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmanın başlama düdüğünün çalmasından sadece 24 saniye sonra Sean Longstaff'a faul yapan Manchester United'ın orta saha oyuncusu Scott McTominay, hakem Kevin Friend tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

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23 yaşındaki İskoç oyuncunun gördüğü sarı kart OPTA'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2006-07 sezonundan bu yana görülen en hızlı kart olarak tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig tarihinin en hızlı kartı ise 1992 yılının Mart ayında Sheffield United forması giyen Vinnie Jones'un karşısında sadece 5 saniyede gördüğü sarı kart.

Tarihe bir imza da Sean Longstaff'dan

Aynı zamanda bu maçta Newcastle United'ın golünü atan Sean Longstaff, Fredrik Ljungberg (1999) ve Leighton Baines'in (2006) ardından kariyerindeki ilk iki Premier Lig golünü iki farklı maçta Manchester United'a atan üçüncü futbolcu oldu.