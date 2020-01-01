Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de

Bir süredir golcü arayışında olan sarı-lacivertli ekip, Aston Villa forması giyen Tanzanyalı oyuncusu renklerine bağlıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren , forvet hattını Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı kadrosuna katarak güçlendiriyor.

Bilindiği üzere sarı-lacivertli kulüp bir süredir peşinde olduğu 27 yaşındaki oyuncuyu Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul'a getirmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması beklenen Mbwana, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yaptığı 14. takviye olacak.

2016 yılında Kongo ekiplerinden TP Mazembe'den Genk'e transfer olarak Avrupa futboluna adımını atan Samatta, ekibinin forması altında çıktığı 189 resmi maçta 74 gole imza atmıştı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10.5 milyon euro'uk bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Samatta, Premier Lig'de 14 maçta görev aldı ve bir kez rakip fileleri havalandırdı.