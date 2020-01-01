Mbwana Samatta, Aston Villa'da

İngiliz ekibi Aston Villa, Genk’in Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta’yı kadrosuna kattı.

Premier Ligi ekibi Aston Villa, Genk forması giyen forvet oyuncusu Mbwana Samatta’yı transfer etti.

Bu sezon 28 resmi maça çıkan Samatta, 3’ü Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere toplamda 10 kez ağları sarsmıştı.

Aston Villa bu transfer için Genk’e 10 milyon sterlin ödeyecek. Samatta, Premier Lig’de forma giyen ilk Tanzanyalı futbolcu olacak.

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“Çok heyecanlıyım”

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki golcü, “Kariyerim için çok büyük bir adım attım. Ülkem için de büyük bir olay. Orada herkes bir Tanzanyalının Premier Lig’de oynamasını istiyordu. Aston Villa, bildiğim bir kulüp. Burada oynadığı dönem Abonglahor’u takip ediyordum” ifadelerini kullandı.

Samatta, Danny Drinkwater ve Pepe Reina’nın ardından Aston Villa’nın ocak ayındaki üçüncü transferi oldu.