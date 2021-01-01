Mbaye Diagne'ye iki maç men cezası verildi

Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart gören Galatasaray'ın Senegalli forveti iki maç men cezasına çarptırıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılan Diagne'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verildiği belirtildi.

Kurul, İstanbul Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da Demir Grup ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca, Kulübüne de talimatlara aykırı hareket nedeniyle 24 bin lira para cezası verildi.