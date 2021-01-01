Galatasaray

Mbaye Diagne'ye iki maç men cezası verildi

AA
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Mbaye Diagne Galatasaray vs. Besiktas 01/17/21
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Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart gören Galatasaray'ın Senegalli forveti iki maç men cezasına çarptırıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılan Diagne'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verildiği belirtildi.

Kurul, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi. 

Ayrıca, Konyaspor Kulübüne de talimatlara aykırı hareket nedeniyle 24 bin lira para cezası verildi. 

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