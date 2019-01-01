Mbaye Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'ın Clube Brugge'ye kiraladığı Mbaye Diagne, sarı kırmızılılara veda mesajı yayınladı.

'ın 'ye kiraladığı Mbaye Diagne sarı kırmzılılara veda etti.

'nın yolunu tutan Senegalli golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüp ve taraftarlara veda etti.

Diagne, yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Galatasaray'a her şey için teşekkür ediyorum. Tüm takım arkadaşlarım ve teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Destekleri için taraftarlara da teşekkür ediyorum. Kısa bir süre geçirsek de bu başarı dolu ve tatmin ediciydi. Sonsuza kadar ailem olarak kalacaksınız."

KAP açıklaması geldi

Sarı kırmzılıların uzun süredir elden çıkarmak istediği Senegalli golcü için Club Brugge ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirimde, "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rekor kırdı

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı kırmılı forma ile ligde 10 gol attı.

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Sezona başladığı ile ligin ilk yarısında 20 gol atan Senegalli futbolcu, sezonu toplam 30 golle kapattı.

Bafetimbi Gomis'in rekorunu kıran Diagne, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını eline geçirdi.