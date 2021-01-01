Mbaye Diagne resmen West Bromwich Albion'da

Galatasaray, Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin 1 milyon 400 bin sterlin karşılığında sezon sonuna kadar West Bromwich Albion'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-21 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion, şirketimize net 1 milyon 400 bin sterlin geçici transfer bedeli ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 maçta forma şansı bulan Diagne rakip ağları 11 kez sarstı.

Diagne'den veda mesajı

Senagelli futbolcu Mbaye Diagne, Galatasaray için veda mesajı yayımladı.

Instagram hesabından uçağa binerken fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.