Mbaye Diagne, resmen Club Brugge'de

Sarı kırmızılı ekip, Senegalli golcünün Belçika ekibine kiralandığını KAP'a bildirdi.

Radamel Falcao'yu kadrosuna katan , Mbaye Diagne'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında bulunan 'a kiralandığını duyurdu.



Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından KAP'a yapılan bildiri şu şekilde:



"Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



27 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 kez ağları havalandırarak gol kralı olmuştu.



