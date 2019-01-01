Mbaye Diagne, kutlamalara neden katılmadığını açıkladı

Özel izin alarak Cumartesi günü yapılan şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Mbaye Diagne'den açıklama geldi...

'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Cumartesi günü yapılan 22. şampiyonluk kutlamalarına katılmamıştı.

Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamalara neden katılmadığını açıkladı.

Golcü oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulladı: "Maalesef ciddi ailevi sebepler nedeniyle Cumartesi günü yapılan şampiyonluk kutlamalarına katılamadım ve bu durum beni bende büyük bir üzüntü yarattı. Henüz birkaç ay önce geldim ama bu kulübün ne kadar muhteşem olduğunun hemen farkına vardım. Galatasaray'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Eminim bana anlayış göstereceksiniz ve ben de atacağım gollerle sizin için en iyisini yapmaya çalışmaya devam edeceğim. Bazı gazeteciler sadece yalan şeyler yazıyorlar. Ben Galatasaray'ın oyuncusuyum ve burada mutluyum."