Mbaye Diagne, kutlamalara neden katılmadığını açıkladı
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Cumartesi günü yapılan 22. şampiyonluk kutlamalarına katılmamıştı.
Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamalara neden katılmadığını açıkladı.
Golcü oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulladı: "Maalesef ciddi ailevi sebepler nedeniyle Cumartesi günü yapılan şampiyonluk kutlamalarına katılamadım ve bu durum beni bende büyük bir üzüntü yarattı. Henüz birkaç ay önce geldim ama bu kulübün ne kadar muhteşem olduğunun hemen farkına vardım. Galatasaray'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Eminim bana anlayış göstereceksiniz ve ben de atacağım gollerle sizin için en iyisini yapmaya çalışmaya devam edeceğim. Bazı gazeteciler sadece yalan şeyler yazıyorlar. Ben Galatasaray'ın oyuncusuyum ve burada mutluyum."
Scrivo queste poche parole a tutti quelli che amano il Galatasaray,dai dirigenti ai compagni di squadra,dallo staff tecnico ai collaboratori e in particolar modo ai suoi meravigliosi tifosi!Purtroppo per seri motivi famigliari non ho potuto partecipare ai festeggiamenti di sabato scorso ed è stato per me un dispiacere immenso!Innanzitutto per la soddisfazione e l’orgoglio di poter gioire con tutti Voi per le vittorie ma sopratutto per non poter condividere fino in fondo gli importanti traguardi raggiunti!Sono arrivato solo da alcuni mesi ma mi sono subito reso conto della grandezza di questo Club e sono orgoglioso di farne parte!Sono certo che mi capirete ed io faró il possibile per farmi perdonare....con molti goals!!!!!certi giornalisti scrivano solo delle cose false comunque io sono giocatore di galatasaray è solo felice di essere qui con voi oggi 💛❤️ adesso sto parlando preparando per la coppa d'Africa 🇸🇳