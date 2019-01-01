Mbaye Diagne: Galatasaray'da kalmaya karar verdim

Adı transfer dedikodularına karışan Mbaye Diagne, Suudi Arabistan iddialarını yalanladı.

Mbaye Diagne, 'da kalacağını duyurdu.

Adı başta ekipleri olmak üzere birçok takımla anılan Diagne, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla bu haberlere tepki gösterdi.

Diagne, "4 yıllık sözleşmem var. Kalmaya karar verdim. Çünkü hakkımda çok konuşuyorsunuz. Şimdi bunu söylüyorum ki artık beni aramayın. Arabistan'a gitmiyorum. Kendi kararımı kendim verdim. Anlıyor musunuz?" sözleriyle Galatasaray'dan ayrılmayacağını ifade etti.

27 yaşındaki forvet oyuncusunun Suudi Arabistan ekibi El Nasr'a transfer olacağı yönündeki söylentiler son dönemde kuvvetlenmişti.

Diagne, daha sonra, "Kalmaya karar verdim" dediği paylaşımı Instagram hikâyelerinden kaldırdı.

UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray, yüksek bonservis ücretiyle alınan Diagne'yi iyi bir bedelle elden çıkararak transferde hareket imkanı yakalamayı planlıyor.

Mbaye Diagne, Süper Lig'de geride kalan sezonda 30 golle bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını ele geçirmişti.