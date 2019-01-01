Mbaye Diagne: Falcao'nun tekniği benden iyi

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, sarı kırmızılıların yeni golcüsü Radamel Falcao hakkında görüşlerini belirtti.

'ın transfer dönemi sonunda Ligi ekiplerinden 'ye kiraladığı Mbaye Diagne'den gündeme dair ses getirecek açıklamalar geldi.

Belçika'da yayın yapan Nieuwsblad'a konuşan Diagne, transfer döneminde Anderlecht'in de kendisini istediğini ancak Belçika devinin kendisiyle doğrudan iletişime geçmediğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Brugge doğrudan menajerimle temasa geçti. Anderlecht ise transferi aracılarla bitirmek istedi. Sadece Galatasaray'la iletişime geçtiler fakat benimle hiç konuşmadılar."

Taraftar her maçtan galibiyet bekliyor

Galatasaray ve yeni transferi hakkında da görüşlerini belirten Senegalli golcü; "Falcao'nun tekniği benden iyi fakat pozisyon kendisine pozisyon hazırlanmazsa zorlanır." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı taraftarların dünyanın en iyi taraftalarından biri olduğunu belirten Diagne, "Her zaman gol atmanızı bekliyorlar. Gol atamazsanız eleştirilirsiniz. Ben Galatasaray'da oynadığım dönemde çok sıkı çalıştım ve sonuna kadar mücadele ettim." dedi.

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Rekor kırdı

ile başladığı 2018-19 sezonunun devre arasunda Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sezonu toplam 30 golle tamamladı. Bafetimbi Gomis'e ait "bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu" ünvanını eline geçiren Diagne buna rağmen zaman zaman taraftarların eleştiri ve protestolarına maruz kaldı.

Sarı kırmızılı ekip yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Senegalli golcünün 3.5 milyon euro bedelle Belçika ekiplerinden Club Brugge'ye kiraladığını açıkladı.