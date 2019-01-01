Mbaye Diagne: Doğduğumdan beri eleştiriliyorum

Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı ve PSG maçında kaçırdığı penaltı sebebiyle istenmeyen adam haline gelen Mbaye Diagne isyan etti.

Transferin son gününde 'ın 'a kiraladığı Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan maçta kaçırdığı penaltı sebebiyle istenmeyen adam haline geldi. Takımın penaltıcısı Vanaken'in elinden topu alan ve penaltı atışından faydalanamayan Diagne, teknik direktör Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Instagram hesabından kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Diagne, "Doğduğumdan beri insanlar beni eleştiriyor" dedi.

28 yaşındaki futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Doğduğumdan beri insanlar benim hakkımda konuşuyorlar, beni eleştiriyorlar, beni incitiyorlar. Bu, büyümem için bana güç veriyor. Şimdiye kadar dayandım, sonsuza kadar da dayanacağım. Buraya kadar geldiysem, Tanrı'nın bana verdiği irade güç ve ailemin desteğiyle geldim."