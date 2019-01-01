Mbaye Diagne, Anderlecht'e doğru

Belçika ekibi Anderlecht'in Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı iddia edildi.

Radamel Falcao'yu renklerine bağlayan , takımda ikinci forvet durumuna düşen Mbaye Diagne'ye kulüp arıyor.

Finansal Fair Play sınırlamasında 3 milyon euro ekside bulunan Sarı-Kırmızılılar, Diagne için gelecek tekliflerde eskisi kadar seçici olmayacak.

Yahoo Sport muhabiri Manu Lonjon'un haberine göre Anderlech, Mbaye Diagne'nin kiralanması konusunda Galatasaray ile el sıkıştı.

Öte yandan İtalyan basınına göre Verona da Senegalli futbolcuyu kiralamak için girişimlerde bulunuyor.

Haberin devamı aşağıda

3 milyon euro şartı

Falcao transferi için bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray'ın Christian Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilmesi 3 milyon euro'luk kiralama veya bonservis geliri kazanması gerekiyor.

Bu çerçevede Diagne olmasa bile başka bir futbolcunun satışına kesin gözüyle bakılıyor.