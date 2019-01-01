Mbappe'nin Real Madrid planı

Her transfer döneminde Real Madrid ile adı anılan Kylian Mbappe için eski başkanı açıklamalarda bulundu.

Başkan Yardımcısı Vadim Vasilyev, Kylian Mbappe'nin bir gün 'de oynayacağını söyledi.

Telefoot'a konuşan Vasilyev, genç yıldızın Monaco'da oynadığı dönemde Real Madrid'den teklif aldığını ancak kariyerini Paris'te sürdürmek istediği için Paris Saint Germain'e imza attığını belirtti.

Vasiyev, "Ona neden Real Madrid'e gitmediğini sordum. Bana, 'Sanırım çok erken. Parisliyim, ükemi böyle bırakmak istemiyorum. Burada harika bir oyunu olmak istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

'nun tüm rekorları kırmak ve her zaman daha ileriye gitmek istediğini belirtek Rus futbol adamı Mbappe'nin de aynı kişilikte olduğunu söyledi;

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"Kylian kazanmak istiyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni böyle bir oyuncu kazanmalı. PSG ile kazanırsa daha iyi olur."

21 yaşındaki yıldız oyuncu, 2017'de Golden Boy'u kazanmıştı. 3 kez de Ballon d'Or adaylarında gösterildi.