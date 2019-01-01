Mbappe'nin babasından transfer dedikodularına tepki

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin babası, oğlu hakkında çıkan transfer dedikodularının can sıkıcı boyuta geldiğini söyledi.

Dünya futbolunun en gözde isimlerinden Kylian Mbappe'nin adı basında bir süredir ile anılıyordu.

Kylian Mbappe'nin babası Wilfried Mbappe, Le Parisien'e yaptığı açıklamada oğlu hakkında çıkan transfer dedikodularından bıktığını söyledi.

Wilfried Mbappe, "Eskiden her şeyi okuyup izlerdim ama artık öyle yapmıyorum. Bu çikolatalı pasta gibi bir şey. Fazla yerseniz midenizi rahatsız ediyor. Yalan yanlış bilgiler var" diye konuştu.

Oğlunun bu denli ünlü olmasının hayatlarında birçok şeyi de değiştirdiğini söyleyen Wilfried Mbappe, "Eskiden her gün yaptığım şeyleri artık yapamaz oldum. Bugün herkes oğlumun ismini biliyor" ifadelerini kullandı.

Para ve şöhrete rağmen değişmediklerini de söyleyen Wilfried Mbappe, "Eskiden nasılsam hâlâ öyle olduğumu hissediyorum. Eşim de, çocuklarım de öyle. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Biz aynı insanlarız" dedi.

Bu sezon PSG'nin gol yükünü çeken Kylian Mbappe, 38 maçta 33 kez ağları havalandırdı.