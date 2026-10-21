Fransız yıldız Kylian Mbappé, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok asist yapan Fransız oyuncular listesinde vatandaşı Karim Benzema'ya yaklaştı.

Mbappé, Çarşamba akşamı Santiago Bernabéu Stadı'nda kıtasal turnuvanın üçüncü haftasında Leipzig'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada, Türk takım arkadaşı Arda Güler'in attığı ikinci golde ustaca bir kafa pasıyla asist yaptı; ardından Real Madrid'in üçüncü golünü de bizzat kendisi kaydetti.

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İstatistik ağı "Opta"ya göre Mbappé, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde asist sayısını 26'ya çıkararak Fransız oyuncular arasında, "Horozlar" milli takımındaki teknik direktörü Zinédine Zidane ile eşit sayıda asistle ikinci sıraya yerleşti ve 27 asistle rekorun sahibi olan Benzema'nın bir asist gerisinde kaldı.

Listede ayrıca Arsenal ve Barcelona'nın eski yıldızı Thierry Henry da yer alıyor; Henry, 25 asistle dördüncü sırada bulunuyor.

Bugünkü galibiyetiyle Real Madrid puanını 9'a yükselterek UEFA Şampiyonlar Ligi puan sıralamasında averajla lider Paris Saint-Germain'in ardından dördüncü sıraya oturdu; Leipzig'in puanı ise 3'te kalarak 29. sırada donup kaldı.



